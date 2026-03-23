martes, marzo 24, 2026
Policiales

Murió un hombre tras sufrir quemaduras en su vivienda de Punta Alta

De La Bahía 915

Un hombre de 54 años falleció este mediodía en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, donde había sido internado minutos antes con quemaduras en todo su cuerpo.

Se trata de Facundo Barrera, quien manipulaba una soldadora en su domicilio de la calle Lugones al 400.

Por el hecho intervinieron la Policía Comunal y Policía Científica, junto a la Ayudantía Fiscal, que iniciaron actuaciones para determinar las causas de la muerte. (El Rosalenio)

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