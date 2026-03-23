Demoran a un hombre con pedido de detención por robo agravado

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Segunda detuvo este lunes a Emiliano Gabriel Mellinger (32), quien registraba un pedido de detención por un hecho delictivo ocurrido el 19 de marzo de 2026.

La causa está caratulada como “robo agravado por escalamiento y efracción”, con intervención de la fiscalía Nº 15 y el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

El domicilio del detenido había sido allanado en distintas oportunidades en el marco de investigaciones por robos ocurridos en jurisdicciones de las seccionales Quinta y Séptima.

Mellinger quedó alojado en la seccional Segunda a la espera de cupo en una unidad carcelaria.