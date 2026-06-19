Baja presión de agua en General Cerri por reparación en la red

La empresa ABSA informó que está reparando la red de agua encalle Alberdi al 300, en General Daniel Cerri.

Las tareas “pueden ocasionar baja presión en la localidad hasta su finalización”, detalló la prestataria.

Ante esta situación, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas solo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.