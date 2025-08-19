Balance del Consejo de Políticas Sociales: “Mejoraron los indicadores del programa de Seguridad Alimentaria”

El intendente Federico Susbielles presidió la presentación del informe y balance de las diversas iniciativas a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario y que se desarrollaron en el primer semestre del presente año.

La actividad se realizó en el marco del Consejo Municipal de Políticas Sociales, donde el jefe comunal resaltó que “desde el inicio de la gestión, desde la Secretaría de Políticas Sociales, llevamos adelante líneas de trabajo con una mirada integral, sostenida en el tiempo y con énfasis en el fortalecimiento comunitario de nuestra ciudad”.

Especificó que “en 2024 creamos 12 Puntos de Encuentro Comunitario con más de 10 mil participantes, espacios de acompañamiento y aprendizaje en distintos barrios. También inauguramos un Punto de Encuentro Familiar y un nuevo Centro de Desarrollo Infantil”.

“Con el Plan Calor acompañamos a 23.303 personas; concretamos 17.613 recargas de garrafas; entregamos 40.113 abrigos y 142 estufas, con aportes del sector privado por más de 50 millones de pesos. Además, triplicamos las plazas para personas en situación de calle, llegando a 50 gracias a la apertura de un nuevo parador de calle”, agregó.

De acuerdo a lo mencionado por Susbielles, “mejoraron los indicadores del programa de Seguridad Alimentaria. Con una inversión total de más de $2.852 millones, aumentó un 1500% de 2023 al día de la fecha el monto mensual en la tarjeta social que alcanza a 65 mil personas”.

“Todos los días nos ocupa el bienestar y desarrollo de nuestra comunidad y trabajamos por generar ámbitos de acompañamiento, asistencia y contención a los vecinos de la ciudad que más lo necesitan. Con mucho esfuerzo y compromiso, seguiremos atendiendo estas necesidades”, concluyó el intendente municipal.

DATOS DESTACADOS

En funcionamiento:

*12 Puntos de Encuentro Comunitario.

*22 espacios de atención social.

*2 lugares para personas en situación de calle.

*5 Hogares convivenciales .

*11 servicios locales.

*4 Centros de día de infancias.

*9 Centros de desarrollo infantil y familiar.

*7 sedes Envión. Autonomía joven y becas sostén.

*2 guardias de 24hs.

*612 empleados.

-Además se concretaron hasta el momento 24 reuniones del Consejo Municipal de Políticas Sociales, con la participación de 40 organizaciones. La donación del sueldo del intendente se determinó en dichas reuniones: superó los 50 millones de pesos y se destinó a 17 proyectos comunitarios.

-Un total de 6.838 hogares se registraron inscriptos para obtener los beneficios del Plan Calor y las capacitaciones sobre “Invierno y Electricidad Segura” alcanzó a 23.303 vecinos y vecinas.

-Recursos entregados: 1102 camperas; 31763 pares de medias y 7248 frazadas como kits de invierno y 142 estufas.