Caso Julieta Prandi: el abogado de Contardi anticipó que pedirá la nulidad del juicio

El abogado defensor de Claudio Contardi, Fernando Sicilia, anticipó que pedirá “la nulidad del juicio” que condenó a su cliente a la pena de 19 años de prisión por abuso sexual en el marco de violencia de género contra la actriz y conductora Julieta Prandi.

Sicilia explicó que “alguno de los jueces del tribunal oral que lo juzgaron le tendrían que haber dicho a Contardi que con el escrito que había presentado su anterior letrado estaba renunciando a un derecho constitucional, que es el de ser juzgado por pares, o sea un juicio por jurados y no lo hicieron”.

“Eso figura en el Código Penal. le tendrían que haber detallado todo ese proceso. El principio de juez natural consagrado está en el Artículo 18 de la Constitución Nacional. El juez natural era el Jurado Popular y el Código dice que se puede renunciar hasta el momento de la elevación a juicio”, remarcó el abogado en declaraciones al programa “Tiempo de Policiales”, que se emite por ATP Radio.

Asimismo, añadió: “Lo que hizo el Tribunal atenta contra el debido proceso y contra el derecho de defensa. Si le hacés firmar a Contardi un escrito, hay cuestiones técnicas y artículos que no entiende. El Tribunal no respetó ese debido proceso y el ejercicio eficaz de una defensa”.

“Se rasgaron las vestiduras diciendo que tenían que empezar ya el juicio y estuvieron un año. Además, el que lo presentó fue un defensor oficial. A nosotros nos pueden decir cualquier cosa, pero a un defensor oficial no le pueden decir que va por la plata o es chicanero. Por eso voy a pedir la nulidad del juicio”, anticipó.

Sicilia explicó que tiene “20 días tras la condena para presentarlo” y ya hizo “la reserva a la Cámara de Casación”, por lo que indicó que “la idea es tenerlo listo para la semana que viene”.

Sin embargo, advirtió que en caso de que Casación dictamine un fallo favorable hacia su cliente es probable que no quede libre (si hay nulidad no se puede hacer un nuevo juicio por el mismo delito), ya que lo más probable es que se disponga un nuevo juicio, pero ahora sí por un jurado popular.

“Debería ser así, pero como está hoy la línea jurisprudencial decretaría la nulidad de la renuncia de Contardi al juicio por jurados y los actos subsiguientes. Eso conllevaría a un nuevo debate a través de la modalidad de juicio por jurados”, precisó el letrado.

Y advirtió: “Eso tendría que ocurrir porque si se vuelve a hacer con otro tribunal oral, en el que sus integrantes son todos amigos del anterior Tribunal y comen juntos, le van a dar como 25 años y no 19″.”Legalmente el tribunal no respetó las formas y los derechos constitucionales de Contardi. En un mundo real el juicio debería ser nulo y eso acarrea que la demandante deba someterse a un nuevo juicio. Para la Justicia, Prandi, Contardi y otros somos un número”, afirmó.

Sicilia cuestionó la tarea del Juzgado, porque hizo “todo por Zoom, la pericia a Julieta Prandi en 2022, cuando no había ninguna pandemia para hacerla de esa manera”.

“No es que no quieran trabajar, sino que estaban tapados de trabajo. Faltan jueces, fiscales peritos y en el medio está la gente”, indicó.

Por otro lado, afirmó que volvió a pedir la prisión domiciliaria por los carriles ordinarios, ya que apenas se conoció la condena le rechazaron un recurso de hábeas corpus por la misma solicitud.

“Hace tres meses interpuse un pedido similar de hábeas corpus y la Cámara de Mercedes me lo concedió. Nosotros decimos que la detención es arbitraria porque Contardi se presentó siempre en estos cinco años, se ajustó a derecho y no se contempló la cuestión personal”, explicó.

Y aclaró: “Lo único que se hizo sin fundamento fue encerrarlo por el monto de la pena por el cual el tribunal lo condenó. El hábeas corpus es el recurso más rápido para subsanar un perjuicio irreparable y que más perjuicio irreparable que estar detenido”.

“Acá decimos que es arbitrario, pero en muchas cámaras departamentales se hace lugar y en otros no. De todas maneras, solicité la prisión domiciliaria por los carriles normales y ahora lo va a definir de manera ilógica el mismo tribunal que lo condenó”, precisó el defensor de Contarid.

En ese sentido, Sicilia detalló que “en el fallo se dijo que no demostró grupo familiar compuesto, dónde vive, pero ahora se le acreditó todo eso mediante expensas, acta de matrimonio para demostrar arraigo”.

“La Justicia con la prisión se saca la pelota de encima. Los entiendo hasta cierto punto, pero no lo comparto. Tenían todas las cámaras y los medios encima. Adoptaron la medida más fácil. En los alegatos se pidió la prisión preventiva y no la concedieron, por lo que fueron receptores de ataques fulminantes que pudieron repercutir en el ánimo de los jueces”, consideró.

Reveló que pidió “toda la causa” para conocer los detalles de las pericias a las que fue sometida Prandi, ya que por ahora sólo vio “una sola y por Zoom”, pero hasta el momento se les está “denegando” el expediente.

Asimismo, sostuvo que tanto el tribunal como el letrado defensor pidieron que Contardi “sea llevado al Penal de Campana, porque tiene cerca a su familia, cerca a su abogado”, pero finalmente el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) le dio cupo en la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde están alojados los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

“La familia para ir a verlo tiene que hacer un viaje de 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta”, graficó Sicilia, al tiempo que se refirió a un posible temor de su cliente de que le pase algo dentro de la prisión.

“Las autoridades penitenciarias no son tontas. Contardi es una persona pública y cualquier cosa que le ocurra, la cabeza que rueda primero es la del director del establecimiento carcelario”, concluyó. (NA)