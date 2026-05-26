Barrio bahiense afectado por la falta de agua por reparación de cañería
Una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación de una cañería de agua en la intersección de las calles Richieri y Rondeau, que afecta el suministro al barrio Noroeste hasta la finalización de las tareas.
A partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.
Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
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