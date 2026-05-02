Barrio Universitario: adelantan trabajos de reparación de cañería

La empresa ABSA anunció que se adelantaron para la jornada de hoy las tareas de reparación definitiva en la intersección de las calles Paraguay y Mitre.

Los trabajos, que se habían anunciado para el lunes, comenzaron esta mañana con la apertura de la bocacalle para realizar el recambio de un tramo de la cañería que ocasiona inconvenientes en el sector.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.