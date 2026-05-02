sábado, mayo 2, 2026
Locales

Barrio Universitario: adelantan trabajos de reparación de cañería

De La Bahía 915

La empresa ABSA anunció que se adelantaron para la jornada de hoy las tareas de reparación definitiva en la intersección de las calles Paraguay y Mitre.

Los trabajos, que se habían anunciado para el lunes, comenzaron esta mañana con la apertura de la bocacalle para realizar el recambio de un tramo de la cañería que ocasiona inconvenientes en el sector.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Comentarios

You May Also Like

#FeriasBahía en el último fin de semana de enero

De La Bahía Noticias

Progresan obras de desagües cloacales en San Miguel y Altos de Palihue

De La Bahía Noticias

Olimpo Básquet se hizo fuerte y venció a GELP 88 a 82

De La Bahía Noticias