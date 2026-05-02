Condenan a un hombre por abusar de una niña en Punta Alta

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó -en juicio abreviado- a un hombre a la pena de 8 años de prisión, por abusar de la hija de su pareja en la localidad de Punta Alta.

Según la causa investigada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos abusivos ocurrieron entre los años 2019 y 2020 en reiteradas oportunidades, tanto en la vivienda que compartían, sobre la motocicleta del imputado y dentro de un auto en la ciudad de Mar del Plata.

El hombre aprovechaba diversas situaciones para someter a la niña, quien tenía entre 7 y 8 años de edad, refiriéndole que si no lo hacía mataría a la madre de ella.

Los hechos fueron cometidos por el acusado aprovechando que convivía con la víctima y la madre no se encontraba por distintas circunstancias.

La pequeña pudo procesar y contarle a su mamá lo que había vivido en manos del hombre en septiembre de 2022, momento en que la mujer realizó la denuncia para que se investigue lo sucedido.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal; ambos reiterados y agravados por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años.