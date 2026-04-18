Bateas para residuos voluminosos están disponibles este fin de semana en la delegación Centro

El municipio informó que este sábado y domingo están disponibles las bateas para el descarte de residuos voluminosos en la delegación Centro, ubicada en Pringles 390.

Según se indicó, el servicio funcionará hasta las 19 en ambas jornadas y permitirá a los vecinos disponer de distintos tipos de residuos que no son retirados por el servicio habitual.

Entre los elementos habilitados para su descarte se encuentran restos de poda, como ramas, escombros que no superen un cuarto de metro cúbico, colchones, muebles y electrodomésticos en desuso.