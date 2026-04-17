Temporal en Santa Rosa: cinco familias evacuadas

El municipio de Santa Rosa informó que evacuó a cinco familias y asistió a otras 45 -entre las que se autoevacuaron y las que recibieron asistencia directa-, tras el intenso temporal que azotó a la capital pampeana.

Se informó que “diez familias optaron por autoevacuarse en casas de familiares”, y que “a 30 familias se les brindó asistencia directa desde el área de Desarrollo Social con camas, colchones, alimentos, abrigo y productos de limpieza”.

Las zonas más afectadas hasta el momento son el sector norte de la ciudad y el barrio Almafuerte.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, entre las 10:45 y las 14 horas se registraron 60 milímetros de lluvia acumulada en Santa Rosa.

“En los primeros 20 minutos se concentraron dos tercios del total, lo que explica la violencia del fenómeno y la velocidad con que el sistema de drenaje fue superado”, explicaron.

En cuanto a las ráfagas de viento, alcanzaron los 78 km/h desde el sudoeste.

“El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta meteorológica sobre la ciudad. Se reitera a los vecinos permanecer en sus hogares y evitar salidas hasta que mejoren las condiciones”, agregaron. (Diario La Arena)