viernes, abril 17, 2026
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La industria utilizó apenas el 54% de su capacidad instalada en el primer bimestre

De La Bahía 915

La industria manufacturera registró en el primer bimestre del año su menor utilización de capacidad instalada desde la crisis de 2002.

Los problemas de demanda interna y la apertura comercial siguen impactando con fuerza en el sector.

Este viernes el INDEC informó que la industria funcionó al 54,6% de su potencial máximo en febrero: fue cuatro puntos inferior a la del mismo mes de 2025.

El informe del organismo exhibió que la metalmecánica aportó la principal incidencia negativa, al registrar un nivel de utilización de la capacidad instalada del 33,9%, inferior al 44% del año previo, lo cual respondió fundamentalmente a la retracción en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

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