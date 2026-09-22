Boca retoma las prácticas para enfrentar a Racing

El plantel profesional de Boca retorna esta tarde a las prácticas en el predio de Ezeiza, tras imponerse con solidez por 2 a 0 ante San Lorenzo en el nuevo Gasómetro.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena iniciaron una semana bisagra: la hoja de ruta marca en rojo el decisivo cruce de este domingo frente a Racing por la Copa Argentina, mientras el club aguarda con expectativa la resolución de la AFA sobre el duelo ante Unión de Santa Fe.

El choque de eliminación directa ante la “Academia” se disputará este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

En La Ribera saben que no hay mañana: la Copa Argentina representa uno de los grandes objetivos del semestre y el cuerpo técnico busca poner en cancha a la mejor alineación posible.

La principal atención está puesta en Leandro Paredes, quien arrastra una molestia recurrente en el isquiotibial izquierdo; si bien el referente ha sumado minutos, el plan es aprovechar estos días para acondicionarlo físicamente de forma definitiva.

En paralelo, Ayrton Costa ya recibió el alta médica de su desgarro y se entrena a la par del grupo, mientras que Marco Pellegrino transita la fase final de su recuperación muscular.

La lista de bajas en observación la completan Malcom Braida, quien evoluciona favorablemente de una contractura severa, y el juvenil Milton Delgado que padece una molestia muscular. (NA)