Bombero de Coronel Suárez resultó herido en el incendio del Dique Paso de las Piedras

En el marco del intenso operativo para controlar el incendio en las inmediaciones del Dique Paso de las Piedras, se registró un accidente que afectó a uno de los servidores públicos que trabajaba en el lugar.

Se trata del bombero voluntario Cristian Sterz, perteneciente al cuartel de Coronel Suárez, quien resultó herido tras ser despedido de la unidad en la que operaba mientras realizaba tareas para contener el avance del fuego.

El accidente ocurrió durante la tarde del miércoles cuando las dotaciones trabajaban en un terreno de difícil acceso.

Sterz sufrió un fuerte traumatismo en el pecho y en el hombro y fue asistido inicialmente en la Unidad Sanitaria de Saldungaray. Luego fue trasladado al Hospital Municipal de Coronel Suárez, donde los estudios médicos confirmaron una fractura de costilla.

Según se informó, el bombero se encuentra estable y fuera de peligro. (Radio Reflejos)

