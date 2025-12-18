Controlan el incendio que se desató en cercanías del Dique Paso de las Piedras

Luego de varias horas de intenso trabajo, dotaciones de bomberos voluntarios de distintos cuarteles de la región lograron controlar el incendio forestal que se desató en las inmediaciones del Dique Paso de las Piedras.

Tras un amplio operativo conjunto, la situación fue estabilizada y la mayoría de las unidades regresaron a sus bases durante la madrugada de este jueves. En el lugar permanece una guardia de cenizas para evitar posibles reinicios del fuego.

Según informó el sitio Noticias Radio Reflejos, el operativo contó con el apoyo del Municipio de Tornquist, que puso a disposición camiones cisterna utilizados habitualmente para riego en Sierra de la Ventana y Saldungaray.

Estas unidades permitieron el abastecimiento constante de agua a las autobombas que trabajaban en la línea de fuego.

Cerca de la medianoche se logró contener el avance de las llamas y se pasó a una etapa de enfriamiento, mientras que esta mañana permanecían en el lugar dotaciones de Sierra de la Ventana y Tornquist para el monitoreo de posibles focos activos.

Se estima que el incendio afectó más de 100 hectáreas de pastizales, sembrados, bosques y vegetación autóctona.

