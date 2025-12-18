jueves, diciembre 18, 2025
Navidad y Año Nuevo: estaciones de servicio con horarios reducidos

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, CECHA, informó los horarios en los que funcionarán las estaciones de servicio durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Según se indicó, los establecimientos que expenden combustible trabajarán con horario reducido durante las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1° de enero.

De acuerdo con la mayoría de los convenios colectivos del sector, no habrá atención al público general entre las 22 y las 06 horas.

En el caso de Nochebuena y Navidad, el cierre será desde las 22 del 24 de diciembre hasta las 6 del 25 de diciembre, mientras que para Año Nuevo regirá desde las 22 del 31 de diciembre hasta las 6 del 1 de enero.

Desde CECHA aclararon además que, durante esos horarios, se garantizará un servicio de guardia activo, destinado de manera exclusiva a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública.

