El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la madrugada en el SO bonaerense

De La Bahía Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la madrugada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, lo que incluye al distrito de Bahía Blanca.

La advertencia señala que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, las cuales estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Además de Bahía Blanca, el alerta incluye los distritos de Rosales, Tornquist, Villarino, Monte Hermoso, Dorrego, Puan, Suárez, entre otros.

