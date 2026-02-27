viernes, febrero 27, 2026
Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES detalló que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Dorbigny, Bermúdez, Láinez, Agustín de Arrieta;

– de 8:30 a 11 en el cuadrante de las calles Pacífico, Holdich, Pampa Central, avenida Colón;

– de 9 a 12 en el cuadrante por las calles Salta, Mitre, Casanova, Zapiola.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

