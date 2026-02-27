Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES detalló que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Dorbigny, Bermúdez, Láinez, Agustín de Arrieta;

– de 8:30 a 11 en el cuadrante de las calles Pacífico, Holdich, Pampa Central, avenida Colón;

– de 9 a 12 en el cuadrante por las calles Salta, Mitre, Casanova, Zapiola.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.