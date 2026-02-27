viernes, febrero 27, 2026
Nacionales

El Gobierno nacional anunció que pagará un refuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual

De La Bahía Noticias

El Gobierno nacional estableció un refuerzo extraordinario y por única vez para la Asignación por Ayuda Escolar Anual, que se pagará en marzo de 2026.

Este refuerzo está destinado a los beneficiarios de la Ley N° 24.714, que incluye a trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de diversos regímenes de seguridad social.

El monto del refuerzo será la diferencia entre $85.000 y la Asignación por Ayuda Escolar Anual, garantizando que la suma total no sea inferior a la del año anterior.

Si la asignación resulta igual o mayor a $85,000, no se otorgará el refuerzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano serán responsables de la implementación de esta medida, que “busca aliviar el impacto económico del inicio del ciclo lectivo en las familias argentinas”.

