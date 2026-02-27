El Gobierno nacional aumenta las asignaciones familiares y AUH

ANSES estableció un incremento del 2,88% en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, así como en los montos de las asignaciones familiares, conforme a la Ley N° 24.714 y sus modificaciones.

Este ajuste se aplicará a las asignaciones familiares a partir de marzo de 2026, detalla la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Además, se establece que si un integrante del grupo familiar supera un ingreso de $2.722.595, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares.