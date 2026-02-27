Dos demorados por robar celulares de un local comercial

Dos personas fueron demoradas por efectivos de la comisaría Cuarta y del Comando de Patrullas por robar celulares en un local comercial.

La sustracción se produjo en el local “Estación Ravero”, ubicado en Washington 510, cuando la empleada estaba ocupada.

Fuentes oficiales señalaron que los acusados robaron los teléfonos del mostrador del comercio y escaparon raudamente, aunque todo quedó registrado por las cámaras del lugar.

Con esas imágenes y las del CEUM, los policías pudieron individualizar a los autores del hecho, identificarlos como Micaela Tesidor (35) y Ángel Fortini (31) y aprehenderlos.

Asimismo, se logró el secuestro de uno de los teléfonos celulares sustraídos, el cual había sido descartado por los acusados al momento de la aprehensión.

Se detalló que “cumplimentados los recaudos legales, por disposición de la fiscalía N°7, Tesidor y Fortini recuperaron la libertad”.

Ayer además se realizaron dos allanamientos en procura del secuestro del celular restante y por ahora no fue hallado.