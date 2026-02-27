Un hombre fue aprehendido por amenazas agravadas y resistencia a la autoridad

Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes en Bahía Blanca, en el marco de una intervención del Comando de Patrullas iniciada a partir de un llamado al 911 por una situación de conflicto de pareja.

El hecho se registró alrededor de las 3:30 en una vivienda ubicada en calle Urtazun al 3700.

Según se informó, el móvil policial acudió ante el alerta por un hombre que se encontraba agresivo con su pareja.

Al arribar al lugar, el personal no logró dar inicialmente con el sujeto, por lo que trasladó a la mujer, de 35 años, a fin de radicar la correspondiente denuncia.

Minutos después, un nuevo llamado advirtió que el hombre se encontraba nuevamente en el domicilio. Los efectivos regresaron y lograron localizarlo en el fondo del terreno, dentro de un galpón.

De acuerdo a lo indicado, al advertir la presencia policial, el individuo habría intentado agredir a los uniformados con un cuchillo de carnicería, sin provocar lesiones.

En el procedimiento, uno de los efectivos cayó y sufrió un golpe en su rodilla derecha, aunque el agresor pudo ser finalmente reducido y aprehendido.

El hombre fue identificado como Carlos Villalba (38). Tras un rastrillaje en el sector, se procedió además al secuestro de un revólver calibre .22 largo, con seis municiones —cinco intactas y una percutada—, y de una planta de marihuana de aproximadamente 1,70 metros de altura.

La causa fue caratulada como amenazas agravadas, infracción al artículo 189 bis, atentado y resistencia a la autoridad e infracción a la ley 23.737.