Argentina ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE

Argentina ratificó definitivamente este jueves el tratado de libre comercio firmado en enero pasado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), tras la aprobación del proyecto en el Senado, con lo que se convierte en el segundo país en hacerlo después de Uruguay, que lo aprobó en esta misma jornada.

El proyecto de ratificación fue aprobado en el Senado por 69 votos a favor y tres en contra.

El pacto entre la UE y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados de Argentina el pasado 12 de febrero, con 203 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones.