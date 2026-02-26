Se adjudicó la etapa 2 de la obra de reconstrucción del nuevo canal Maldonado

El Ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, adjudicó la etapa 2 de la obra de reconstrucción del nuevo canal Maldonado.

La firma adjudicataria es la UTE conformada por las empresas Coince y Tecma con una oferta de 25.492.032.791, 53 millones de pesos.

Este tramo de la obra comprende los 2400 metros que se extienden desde la desembocadura en ruta 3, hasta calle Don Bosco e incluye un nueve puente vial en calle Pacífico.

El intendente Federico Susbielles agradeció a Katopodis; al subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y al gobernador Kicillof “por sostener siempre inalterable su compromiso con los bahienses”.