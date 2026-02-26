jueves, febrero 26, 2026
Anticipan que la inflación en el primer trimestre sería mayor a la del mismo período de 2025

De La Bahía 915

La inflación del arranque del 2026 viene más alta de lo esperado y podría ser incluso superior a la del primer trimestre del año pasado, informó este jueves el diario Clarín.

La aceleración inflacionaria comenzó a mediados del 2025, empujada primero por el salto del dólar y luego por el aumento de la carne y los servicios regulados.

Después del 2,9% de enero, la Fundación Capital (FC) anticipa que en febrero y en marzo el registro no bajará de 2,5%.

La consultora sostiene en un informe que el primer desafío que enfrenta la inflación en 2026 es evitar el índice “se acomode en el 3% mensual”.

Con esta tendencia, el pronóstico de inflación de la Fundación Capital para todo el año se eleva a 29%, apenas debajo del 31,5% del cierre del año pasado.

Los economistas de la Fundación Capital apuntan que “marzo es un mes estacionalmente alto, dado el comienzo del ciclo escolar y de la temporada de otoño-invierno, si bien las subas en indumentaria y calzado podrían ser modestos en un marco de apertura comercial y demanda interna débil”.

Hacia adelante, será clave que en abril el índice baje un escalón, aunque no se espera que perfore el 2% mensual en el primer semestre.

“El camino de desinflación se percibe más lento hacia delante”, indica la consultora dirigida por Carlos Pérez.

