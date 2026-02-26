Desde el lunes se podrán gestionar los beneficios de la tarjeta SUBE para estudiantes
A partir del próximo lunes 2, se podrá gestionar el beneficio de descuento en el boleto para estudiantes primarios, secundarios y terciarios.
Se deberá presentar constancia de alumno regular, DNI y Tarjeta Sube.
El trámite es presencial y se puede realizar en los siguientes puestos:
De lunes a viernes:
-Vicente López 194, 8 a 20.
-UNS, Alem 1253, 8 a 20.
-UNS, Campus de Palihue, 8 a 14.
-Visión 2000, Belgrano 153, locales 78 y 83, de 8 a 19.
-Punto Digital Cerri, Juan José Paso 405, de 8 a 14.
-Terminal de ómnibus, de 8 a 14.
-Villa Mitre, Garibaldi 149, de 8 a 17.
-Villa Rosas, Perito Moreno 2133, de 8 a 19.
-Cabildo, Buenos Aires 41, 7 a 13.
-Delegación de Harding Green, Pilcaniyén 4000, de 7 a 12.
-Delegación Las Villas, Láinez 2280, de 8 a 13.
-Delegación de Ingeniero White, San Martín 3466, de 8 a 13.
Lunes a domingos:
-Bahía Plaza Shopping, de 10 a 21.