Huracán visita a Estudiantes en Río Cuarto por la Liga Profesional

Este jueves, el Estadio Antonio Candini de Río Cuarto será el escenario de un duelo de realidades opuestas por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Estudiantes recibe a Huracán a las 19.30, en un encuentro donde ambos necesitan imperiosamente la victoria para corregir sus rumbos en el Grupo B.

Se disputará en Córdoba bajo el arbitraje de Maximiliano Mascheroni. Se podrá ver en vivo por ESPN Premium.

El conjunto riocuartense atraviesa un inicio de temporada muy complicado tras su regreso a la máxima categoría. El “Celeste” se encuentra en el fondo de la tabla sin haber logrado ninguna victoria, acumulando apenas un punto producto de un empate y cinco derrotas.

En su última presentación, el equipo dirigido por Iván Delfino cayó 2-0 ante San Lorenzo. El capitán del equipo, Gonzalo Maffini, reconoció que deben mejorar “un montón” y señaló que la falta de eficacia frente al arco y la lenta adaptación de los 20 refuerzos nuevos fueron factores determinantes en este presente.

La presión institucional también se hizo sentir, con reclamos públicos del presidente hacia el plantel a través de las redes sociales.

Por su parte, el equipo de Diego Martínez llega en una posición más expectante, ubicándose en el quinto puesto del Grupo B con 9 unidades (dos victorias, tres empates y una derrota).

Aunque el ánimo sigue alto por haber ganado recientemente el clásico ante San Lorenzo, el “Globo” arrastra una deuda pendiente: no pudo ganar fuera del Estadio Tomás Adolfo Ducó en lo que va del año. (Diario Jornada)