Cuándo se paga paga medio aguinaldo del IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán el medio aguinaldo – SAC proporcional- el próximo lunes 22 de diciembre, según calendario que se detalla a continuación:

Lunes 22 de diciembre, medio aguinaldo – SAC proporcional- para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Lunes 22 de diciembre, medio aguinaldo y haberes de diciembre para pensiones sociales -no contributivas- con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El organismo previsional recuerda que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de enero de 2026.

Desde el organismo se aclaró que – para quienes cobran por BAPRO- el depósito en cuenta del medio aguinaldo se podrá ver reflejado el sábado 20 de diciembre.

