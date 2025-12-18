Torneo Federal: la Selección Femenina despidió el año en casa con otra victoria

En el Manuel Manzano, el combinado de la Liga del Sur derrotó 5 a 1 a la Liga de Laprida con goles de Sofía Mattos (2), Olivia Mina de Luca, Antonella De Vega y Sol Menéndez Perrone.

Se trató del último encuentro como local de las dirigidas por Walter Lofrano previo al receso de verano.

Ya clasificadas a la siguiente etapa del certamen de la Federación, las chicas visitarán la próxima semana a Tres Arroyos por la última fecha de la Fase Regular.

