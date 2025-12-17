Las recomendaciones de los bomberos de General Cerri para prevenir incendios

Los Bomberos Voluntarios de General Cerri difundieron una serie de recomendaciones para prevenir incendios ante condiciones de alto riesgo.

Solicitan mantener la vegetación controlada, eliminar restos secos y realizar limpieza regular en patios y terrenos.

Además, recomiendan crear brechas de seguridad alrededor de las viviendas y evitar fogatas o quemas en jornadas secas y ventosas.

También recuerdan la importancia de estar informados sobre alertas y pronósticos.