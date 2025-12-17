Monte Hermoso incorporó un nuevo camión compactador para optimizar la recolección de residuos

El Municipio de Monte Hermoso incorporó una nueva unidad de última generación para potenciar y optimizar el servicio de recolección de residuos urbanos.

La incorporación permitirá fortalecer la capacidad operativa y mejorar la respuesta diaria a las necesidades de la ciudad.

Durante la temporada alta, cuando la demanda aumenta y se realizan hasta tres servicios diarios, esta nueva unidad resulta clave para garantizar la limpieza y el orden urbano que caracterizan a Monte Hermoso y forman parte de su identidad.

