martes, diciembre 16, 2025
Nacionales

Monte Hermoso: está abierta la inscripción para el Programa Escuelas Abiertas en Verano 2026

De La Bahía 915

La Jefatura Distrital de Monte Hermoso informa que está abierta la inscripción para el Programa Escuelas Abiertas en Verano 2026.

La propuesta se desarrollará del 2 al 30 de enero, de 9 a 13 horas, con juegos, actividades artísticas, pileta y comedor, destinada a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario.

Las sedes serán la Primaria 1, la secundaria 2, la Escuela Especial 501 y la Primaria 3 de Sauce Grande.

Las familias interesadas pueden inscribirse en su jardín o escuela.

Comentarios

You May Also Like

El Gobierno porteño busca “control político sobre determinadas causas”

Debora Pedreira

Resaltan que nadie de la cúpula de Juntos por el Cambio le reprochó a Macri su viaje

De La Bahía Noticias

La increíble confesión del Chino Darín sobre sexo

De La Bahía Noticias