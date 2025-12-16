Monte Hermoso: está abierta la inscripción para el Programa Escuelas Abiertas en Verano 2026
La Jefatura Distrital de Monte Hermoso informa que está abierta la inscripción para el Programa Escuelas Abiertas en Verano 2026.
La propuesta se desarrollará del 2 al 30 de enero, de 9 a 13 horas, con juegos, actividades artísticas, pileta y comedor, destinada a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario.
Las sedes serán la Primaria 1, la secundaria 2, la Escuela Especial 501 y la Primaria 3 de Sauce Grande.
Las familias interesadas pueden inscribirse en su jardín o escuela.
