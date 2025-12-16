El seleccionado femenino de la Liga del Sur recibe a Laprida

La Selección Femenina recibe mañana a su par de la Liga Lapridense de Fútbol por una nueva jornada del Torneo de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

Con la clasificación en el bolsillo, las dirigidas por Lofrano van en busca de una victoria para confirmar su gran momento en la competencia.

El encuentro comenzará a las 17:30 y se llevará a cabo en el Estadio “Manuel Manzano” del Club Libertad.

La entrada tendrá un valor de $6.000.

