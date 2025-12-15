martes, diciembre 16, 2025
Municipio y Bomberos Voluntarios refuerzan la prevención de incendios forestales en Monte Hermoso

915

El Municipio y los Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso recordaron la importancia de prevenir incendios forestales.

Se solicita no arrojar colillas, plásticos, latas ni vidrios que puedan generar efecto lupa, evitar la quema de residuos o restos de poda y mantener libres de vegetación los alrededores de las viviendas.

Ante cualquier emergencia, comunicarse de inmediato con Bomberos Voluntarios, marcando 100 o a los teléfonos (2921) 481115 o 471978.

