Charla gratuita sobre inteligencia artificial en la Universidad del Sur

La Universidad Nacional del Sur invita a participar de la charla abierta titulada “Inteligencia Artificial: una introducción simple para todos”.

El encuentro estará a cargo del doctor Diego Martínez, profesor y director decano del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad del Sur e investigador del CONICET, quien abordará conceptos básicos, ejemplos y usos reales de esta tecnología.

La actividad se realizará el 18 de diciembre, a las 17:30, en el Salón de Actos de avenida Alem 1253, con entrada libre y gratuita, aunque se solicita inscripción previa en este formulario: https://bit.ly/charlaIA-UNS