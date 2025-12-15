Se terminó otro año de la Liga Baby Fútbol 2025: los podios

Se terminó otro año de la Liga Baby Fútbol 2025, informó el Municipio de Bahía Blanca.

Durante el fin de semana se disputaron las finales del torneo infantil, con gran acompañamiento de familias y clubes.

En Baby 1 – Copa Oro, el campeón fue Deportivo, seguido por El Cometa y Stella Maris.

En Baby 1 – Copa Plata, el título quedó para Grünbein, con Sixto Laspiur como subcampeón.

Y en la Copa Bronce, celebró Maldonado, segundo Miramar.