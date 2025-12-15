Cuál es el número para denunciar la venta de pirotecnia en Bahía Blanca

El Municipio de Bahía Blanca recuerda que en el distrito rige la Ordenanza Nº 11.252, que prohíbe la fabricación, tenencia, acopio, venta y el uso particular de pirotecnia y cohetería.

En ese marco, se habilitó la línea gratuita y anónima 0-800-666-2244 para que los vecinos puedan realizar denuncias ante la venta de estos elementos.

El objetivo es promover festejos responsables, cuidar la salud de la comunidad y garantizar el bienestar de personas y animales.

