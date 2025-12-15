Treinta empleadores menos por día entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó las principales variables del mercado de trabajo publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El estudio se enfocó en la evolución de los trabajadores registrados y de los empleadores durante los primeros veintiún meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.

Según el informe, en ese período se redujo la cantidad de empleadores en 20.134 casos, un promedio de 30 por día.

En términos absolutos, el sector de Servicio de transporte y almacenamiento registró la mayor pérdida, con 4.851 empleadores menos. En términos relativos, el mismo sector presentó una baja del 12,3% en el total de empleadores.

El trabajo también indica que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, lo que equivale a más de 419 por día y a una caída del 2,85%.

La Administración Pública concentró la mayor reducción en cantidad de puestos, con 88.342 trabajadores menos. En términos relativos, el sector más afectado fue la construcción, con una baja del 16,2%.

Al analizar la reducción de empleadores por tamaño de empresa, el CEPA señala que las firmas de hasta 500 trabajadores concentraron el 99,6% de los casos, con 20.053 empresas menos. En cambio, las empresas con más de 501 trabajadores explicaron el 0,4%, con 81 casos.

En relación con la caída del empleo registrado, el informe muestra que la mayor parte de la pérdida se concentró en las empresas de mayor porte. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el 69,44% de los puestos perdidos correspondió a empresas con más de 500 trabajadores, con 195.105 empleos menos.

Las empresas con hasta 500 trabajadores redujeron su personal en 85.879 casos, lo que representa el 30,56% del total.

En términos de dotación, las empresas de más de 500 trabajadores pasaron de 4.782.973 a 4.587.868 empleados registrados. En el mismo período, las empresas de hasta 500 trabajadores redujeron su plantel de 5.074.200 a 4.988.321.

