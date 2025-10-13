lunes, octubre 13, 2025
Una familia necesitó $1.386.444 en Bahía Blanca para superar el umbral de pobreza

De La Bahía Noticias

En septiembre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) se ubicó en $ 587.476, exhibiendo un alza de 1,9% con respecto al mes anterior, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.386.444 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante septiembre, los aumentos más significativos se dieron en productos como el tomate perita (28,1%), la cebolla (16,0%), el tomate envasado (12,2%), el yogur (10,5%), los jugos concentrados (7,1%) y la leche fluida (7,0%).

En segundo orden se ubicaron los siguientes ítems: las arvejas en lata, las galletitas dulces, la banana, la carnaza común, la harina de trigo, el hígado, la cerveza, el asado y la sal fina con variaciones que oscilan entre 5,0% y 6,5%.

A su vez, se registraron descensos en varios componentes de la CBA, a saber: el zapallo (-23,0%), la acelga (-16,9%), la papa (12,3%), el pollo (-12,1%), el arroz (-9,6%) y la lechuga (-9,2%) entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en detergentes y desinfectantes (11,9%), jabones de limpieza (8,8%), ropa interior para mujer (3,1%) y educación formal (2,8%) por citar los más relevantes.

