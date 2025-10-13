Una familia necesitó $1.386.444 en Bahía Blanca para superar el umbral de pobreza

En septiembre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) se ubicó en $ 587.476, exhibiendo un alza de 1,9% con respecto al mes anterior, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.386.444 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante septiembre, los aumentos más significativos se dieron en productos como el tomate perita (28,1%), la cebolla (16,0%), el tomate envasado (12,2%), el yogur (10,5%), los jugos concentrados (7,1%) y la leche fluida (7,0%).

En segundo orden se ubicaron los siguientes ítems: las arvejas en lata, las galletitas dulces, la banana, la carnaza común, la harina de trigo, el hígado, la cerveza, el asado y la sal fina con variaciones que oscilan entre 5,0% y 6,5%.

A su vez, se registraron descensos en varios componentes de la CBA, a saber: el zapallo (-23,0%), la acelga (-16,9%), la papa (12,3%), el pollo (-12,1%), el arroz (-9,6%) y la lechuga (-9,2%) entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en detergentes y desinfectantes (11,9%), jabones de limpieza (8,8%), ropa interior para mujer (3,1%) y educación formal (2,8%) por citar los más relevantes.