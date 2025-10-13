Un hombre murió en un triple choque en la ruta 3

Un trágico siniestro se registró en la madrugada de este lunes, alrededor de las 6, sobre la ruta N°3, a la altura del kilómetro 790, en cercanías de la localidad de Hilario Ascasubi, partido de Villarino.

El siniestro, que involucró a un colectivo de larga distancia, una camioneta y un automóvil, dejó como saldo un hombre fallecido y varias personas heridas.

Por causas que aún se investigan, colisionaron un colectivo de la empresa Ceferino, una camioneta Ford Ranger y un automóvil Peugeot 307.

El colectivo, que circulaba en sentido Bahía Blanca – Viedma, era conducido por Luis Carlos Almirón, de 38 años y oriundo de Viedma.

El chofer resultó herido y fue trasladado al hospital local. No se brindaron precisiones sobre el estado de los pasajeros, quienes también sufrieron lesiones de diversa consideración.

En tanto, la camioneta Ford Ranger, que se dirigía en sentido Pedro Luro – Bahía Blanca, era ocupada por Gloria Winsetel (35) y Elena Telker (52), ambas oriundas de Pedro Luro. Ambas mujeres fueron trasladadas al hospital con lesiones.

El hecho más lamentable fue la muerte del conductor del Peugeot 307, identificado hasta el momento solo como un hombre mayor de edad, único ocupante del vehículo y oriundo de Hilario Ascasubi.

El fallecido quedó atrapado en el habitáculo y su cuerpo fue extraído posteriormente por los equipos de emergencia.

Los vehículos involucrados quedaron fuera de la banquina y la ruta fue completamente cortada al tránsito, implementándose un desvío provisorio por el Camino La Salada, retomando por Hilario Ascasubi.

Trabajaron en el lugar efectivos de Policía de Seguridad Vial de Pedro Luro, la Estación Policial Comunal Segunda de Pedro Luro, el Destacamento de Hilario Ascasubi, bomberos voluntarios, Defensa Civil, Tránsito Municipal y ambulancias locales.

PERIODISTA GUSTAVO ESCOSTEGUY DESDE EL LUGAR