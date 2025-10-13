Juzgan a una una persona por atropellar y matar a una motociclista en el centro de Bahía Blanca

Los días 15 y 16 de octubre se llevará a cabo el juicio oral y público para analizar la conducta de Ángela Leguizamo, acusada de haber atropellado y matado a una mujer que guiaba una motocicleta por avenida Colón de Bahía Blanca.

Según la investigación realizada por el fiscal Cristian Aguilar, el hecho se produjo el 9 de marzo de 2024 cuando la imputada conducía una camioneta Nissan Frontier por avenida Colón, en sentido descendente de la numeración catastral, violando los deberes de cuidado exigidos a la hora de conducir un vehículo por la vía pública y bajo los efectos del consumo de cocaína y anfetaminas.

Además, en virtud de nuevas pericias efectuadas, se acreditó que manejaba con exceso de velocidad a un promedio de 126 kilómetros por hora en una zona de 30 kilómetros por hora de velocidad máxima y sin respetar la señal del semáforo existente en la intersección con la peatonal Drago que le impedía el paso con la luz roja encendida.

Eso produjo que embistiera por detrás a la motocicleta Gilera Smash que conducía Sandra Amalia Romero, quien se encontraba delante suyo en la intersección de las calles avenida Colón y Peatonal Drago y le ocasionó la muerte a causa de las lesiones sufridas.

Asimismo, se logró determinar que Leguizamo circuló con exceso de velocidad, por lo menos desde avenida Colón al 900 hasta el lugar del impacto con la motocicleta, no respetando al menos los semáforos de avenida Colón y Chile, avenida Colón y Berutti; y avenida Colón y Darregueira, los cuales atravesó con luz roja.

En la elevación a juicio el fiscal calificó la conducta atribuida a Leguizamo como homicidio simple con dolo eventual -que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión- calificación que fue compartida por la jueza de Garantías al momento de otorgar la prisión preventiva y con posterioridad por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías.

De manera subsidiaria, la fiscalía planteó para ser analizada en el debate la figura de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, exceso de velocidad, bajo los efectos de estupefacientes, paso con semáforo en rojo y culpa temeraria.