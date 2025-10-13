Buscan a un chico de 15 años que falta de su casa desde el 7 de octubre

La Policía busca a un chico de 15 años que falta de su domicilio desde el 7 de octubre pasado, a las 22:30.

Se trata de Thiago Ramiro Fernández, quien tiene ojos marrones, pelo negro, tez morena, contextura física delgada, mide 1,80 metros y contextura física delgada.

La última vez que fue visto llevaba campera negra con detalles en blanco, pantalón negro y zapatillas celestes.

Ante cualquier tipo de información respecto al paradero del chico, comunicarse al 911, a la comisaría Sexta o teléfono 4553011.