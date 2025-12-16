DUBA cierra el año con una entrega de diplomas y una gran fiesta

El club DUBA cerrará el año con una entrega de diplomas para todas las personas que integran la institución.

La actividad está dirigida a las familias y se realizará el miércoles 17 de diciembre, a las 19, en la sede ubicada en Balboa 950.

Durante la jornada habrá servicio de cantina a precios populares, música, espacio para bailar y karaoke.

Desde la organización invitan a concurrir con reposeras y mate para compartir el encuentro de cierre de actividades del año.