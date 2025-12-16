El Ministerio de Salud provincial entregó un tomógrafo y dos arcos en C al Hospital Penna

El Hospital Penna incorporó un tomógrafo para pacientes bariátricos y dos Arcos en C.

El equipamiento fue entregado por la Provincia mediante una inversión de más de $2,2 mil millones de pesos.

Con esta nueva entrega, el hospital podrá realizar tomografías especiales de 128 cortes en pacientes con obesidad o con patologías ortopédicas, gracias a la amplitud del orificio del equipo.

Por otro lado, los nuevos Arcos en C permitirán a las y los profesionales obtener imágenes en tiempo real (fluoroscopía) y fijas (radiografía digital) durante procedimientos quirúrgicos y diagnósticos.

Esto posibilita guiar cirugías ortopédicas, vasculares y neurológicas, entre otras, visualizar instrumentos y realizar diagnósticos sin mover al paciente, con alta resolución y dosis de radiación optimizada.

El ministro Nicolás Kreplak detalló que con la entrega de este tomógrafo y dos arcos en C al Hospital Penna se continúa fortaleciendo la capacidad diagnóstica y quirúrgica del sistema público de salud.

“Es una inversión concreta que mejora la calidad de atención, reduce tiempos y garantiza más acceso a tecnología de alta complejidad para las y los bonaerenses”, subrayó.