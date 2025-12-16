Alimentos y bebidas subieron 1,3% en la segunda semana de diciembre, según CREEBBA

El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) informó este martes que el rubro alimentos y bebidas registró una variación del 1,3% en la segunda semana de diciembre.

Con este resultado, el acumulado del mes ascendió al 3,4%, lo que representa el segundo registro más alto del año para igual período, solo por debajo de la segunda semana de marzo, cuando había alcanzado el 3,5%.

Entre los rubros con mayores aumentos, se destacaron en primer lugar azúcar, dulces y cacao, seguidos por bebidas alcohólicas y, en tercer lugar, aceites y grasas.

En total, 8 de los 13 grupos relevados presentaron subas, mientras que los restantes exhibieron variaciones negativas.

En cuanto a la variación de 20 alimentos básicos respecto de la primera semana de diciembre, se observaron varios movimientos.

El mayor aumento fue el del pollo, con una suba del 44,2%; seguido por la naranja, con el 7,6%; y el té, con un incremento del 6,1%.

Por el contrario, se registraron bajas en productos como la papa, que cayó 9,2%; el agua mineral, con una disminución del 11,3%; y el tomate, que presentó la mayor baja, con el 15,9%.

