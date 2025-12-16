martes, diciembre 16, 2025
Pronto se inaugurará la primera Unidad Residencial de Efectores de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Bahía

El Municipio de Bahía Blanca anunció que falta muy poco para inaugurar la primera Unidad Residencial de Efectores de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la ciudad.

La obra transita su etapa final y se realiza con recursos municipales.

El espacio funcionará en el Hospital Penna y estará destinado a la atención integral y el acompañamiento de personas que atraviesan problemáticas de salud mental y consumos.

A partir de un convenio con el Ministerio de Salud bonaerense, trabajarán en conjunto equipos provinciales y municipales.

