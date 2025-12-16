Pronto se inaugurará la primera Unidad Residencial de Efectores de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Bahía
El Municipio de Bahía Blanca anunció que falta muy poco para inaugurar la primera Unidad Residencial de Efectores de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la ciudad.
La obra transita su etapa final y se realiza con recursos municipales.
El espacio funcionará en el Hospital Penna y estará destinado a la atención integral y el acompañamiento de personas que atraviesan problemáticas de salud mental y consumos.
A partir de un convenio con el Ministerio de Salud bonaerense, trabajarán en conjunto equipos provinciales y municipales.
