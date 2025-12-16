Volcó un vehículo: asisten al conductor y a un bebé de nueve meses

Un hombre y un bebé de nueve meses fueron asistidos por una ambulancia aunque no fueron sufrieron heridas luego del vuelco del vehículo en el que se movilizaba por Berutti y Luis Piedrabuena.

Según informó Defensa Civil, el menor era trasladado en el sistema de retención infantil conocido como “huevito”.

El conductor retiró al bebé del vehículo y lo mantuvo fuera del habitáculo hasta la llegada del personal interviniente.

Por prevención, se solicitó una ambulancia para realizar controles médicos tanto al conductor como al menor. Tras la evaluación, no fue necesario el traslado de ninguno de los involucrados ya que no presentaban lesiones.

El conductor manifestó que el hecho se produjo al intentar esquivar a un ciclista, quien no permaneció en el lugar y no fue localizado posteriormente.

