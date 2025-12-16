Allanamientos en Bahía Blanca por una estafa con el alquiler de un departamento en Buenos Aires

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº 20 a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, el Juzgado de Garantías Nº4 ordenó el allanamiento de dos viviendas para buscar elementos de interés en torno a una estafa realizada a través de Facebook con el alquiler de un departamento en Buenos Aires.

Los procedimientos se realizaron en calle Facundo De Zuviría al 1.900 de Ingeniero White donde reside una mujer y en Leopoldo Marechal al 2.200 donde vive un hombre, quienes se habrían transferido el dinero que la víctima envió para llevar a cabo un alquiler temporario.

La denuncia fue realizada por la víctima el 9 de septiembre de 2025 cuando se contactó por un aviso realizado en aquella red social por un departamento ubicado en avenida Córdoba 2.390 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuando la mujer seleccionó el aviso, fue derivada a la aplicación WhatsApp poniéndose en contacto con un número de celular operado por un hombre, quien le indicó que tenía que señar el inmueble y transferir 30.000 pesos a su cuenta. Más tarde se volvió a contactar manifestándole que otra persona estaba interesada en alquilar el inmueble y le solicitó otro pago para mantener la reserva.

La víctima realizó una segunda transferencia por 300.000 y luego otra, por 100.000 a la misma cuenta.

Las tareas investigativas permitieron dar con el hombre que se había puesto en contacto con la víctima y más tarde se logró identificar a una mujer que también estaba implicada en la maniobra, por lo que se solicitaron los allanamientos que fueron realizados por personal de Cibercrimen Región interior Sur.