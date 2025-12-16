Condenan a un preso por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó -en juicio abreviado- a Cristian Fernando Talmón a la pena de 6 años de prisión por tener y compartir material de abuso sexual infantil desde su teléfono celular mientras estaba preso en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.

Esta condena se unificó con otra, por lo que se le aplicó una pena única de 14 años de prisión.

Según la causa investigada por la UFIJ N° 20, entre el 6 y el 11 de marzo de 2023 Talmón compartió un video de abuso sexual a través de su usuario de WhatsApp; el 16 de marzo de ese mismo año envió varios archivos en un grupo de mensajería que tenía 114 integrantes; y el 27 de marzo envió en un grupo en el que había 249 personas un video de abuso hacia un bebé.

En ese contexto, el 31 de marzo -en el marco de un allanamiento ordenado por la Justicia de Garantías- se encontró su teléfono celular dentro de la celda con 2.906 fotos y 353 grabaciones con contenido de explotación sexual infantil, de menores de 18 años, de menores de 13 años y de bebés.

El imputado se encontraba dentro del penal desde 2019, cumpliendo condena por abuso sexual simple y abuso sexual agravado.

Talmón fue condenado como autor penalmente responsable del delitos de distribución y/o facilitación de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años -tres hechos-, en concurso real con el delito de tenencia con fines inequívocos de distribución de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años.

