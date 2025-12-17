Dique Paso de las Piedras: varias dotaciones de bomberos combatían un incendio

Diversas dotaciones de bomberos voluntarios combatían un incendio que afectaba en un sector del Dique Paso de las Piedras.

Servidores de los cuarteles de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Cabildo y Saldungaray buscaban apagar el incendio que se desató este miércoles, informó el diario El Orden de Coronel Pringles.

