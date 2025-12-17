miércoles, diciembre 17, 2025
Dique Paso de las Piedras: varias dotaciones de bomberos combatían un incendio

De La Bahía 915

Diversas dotaciones de bomberos voluntarios combatían un incendio que afectaba en un sector del Dique Paso de las Piedras.

Servidores de los cuarteles de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Cabildo y Saldungaray buscaban apagar el incendio que se desató este miércoles, informó el diario El Orden de Coronel Pringles.

MÁS INFORMACIÓN: Tres muertes, varios heridos y doce intoxicados por un incendio en un geriátrico de Mar del Plata

Avanza el recambio de cañerías afectado por el temporal en Bahía Blanca

Realizan trabajos en los desagües de Ingeniero White

