Avanza el recambio de cañerías afectado por el temporal en Bahía Blanca

La empresa ABSA anunció que se recambian las cañerías de agua sobre calle Cerrito, entre Jacksonville y 19 de Mayo, como parte de las obras de reacondicionamiento de las redes afectadas por la catástrofe climática de 2023.

La obra, con un presupuesto de más de $205 millones de pesos, prevé el reemplazo de 790 metros de cañería de agua de mayor diámetro que las preexistentes.

Ese sector ya debió ser intervenido en varias ocasiones como consecuencia de la caída de árboles después del temporal de diciembre de 2023.

Los trabajos contemplan la ejecución de 25 conexiones domiciliarias, más 16 empalmes y desempalmes con otros conductos.

Esta obra es parte de un conjunto de tareas que prevé la reposición de cañerías de agua y cloacas en los barrios San Miguel y Stella Maris, y la reubicación de un colector cloacal máximo sobre la calle Maldonado, que forman parte del paquete de medidas de emergencia para reconstruir la infraestructura dañada tras los últimos episodios climáticos que afectaron a la ciudad.

MÁS INFORMACIÓN: Realizan trabajos en los desagües de Ingeniero White

Demoran a una mujer acusada de robarle miles de pesos a un adulto mayor en Tres Arroyos

Trabajadores fiscales criticaron la gestión del exdirector de ARCA por el deterioro salarial